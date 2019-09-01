كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حماس تتهم المخابرات الفلسطينية بالتخطيط لتفجيرات في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أن حماس بصدد الإعلان عن إحباط مؤامرة واسعة النطاق تهدف إلى تنفيذ العديد من التفجيرات في قطاع غزة من خلال استغلال أشخاص لديهم "معتقدات منحرفة".

وفقا للمصادر: "فإن الاتهام الرئيسي حول التفجيرات الأخيرة في غزة قد يكون موجها رسميا إلى "عناصر من المخابرات الفلسطينية الذين استغلوا هؤلاء الأشخاص".

وأثار المتحدث باسم حماس فوزي برهوم جدلًا بعد أن اتهم جهاز المخابرات الفلسطينية بتفجيرات يوم الثلاثاء.

وقال برهوم في تغريدة: "أن جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية كان وراء محاولات لإثارة الفوضى في غزة "لصالح الشاباك الصهيوني والاحتلال".

وجاءت اتهامات برهوم بعد ساعات من تفجير انتحاريين لنقطتي تفتيش أمنيتين في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال شرطة حماس.

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وردت فتح على الفور باتهام حماس برعاية المنظمات "التكفيرية" وتبني نهجها.

ولكن الحركة التي تحكم قطاع غزة تعتزم الإعلان عن إحباط خطة إجرامية واسعة، وتضمنت المزيد من التفجيرات، وستتهم الاستخبارات بأنها تقف وراءها.

وأضافت المصادر: "أن الاعتقالات التي قامت بها حماس في أعقاب التفجيرات تركزت على أعضاء "كتائب القدس" التابعة للجهاد الإسلامي، والذين سبق أن احتجزتهم الحركة".

لم يعلق الجهاد الإسلامي على تقارير متتالية عن صلته بالإنفجارات.

ووفقا للمصادر: رفع الفصيل غطاء كل من سيتم العثور عليهم متورطين في التفجيرات أو داخل المخطط لإثارة الفوضى في الجيب الساحلي.

