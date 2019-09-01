كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة صغيرة بمنتجع سباحة في الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة صغيرة فى منطقة منتجع جنوب العاصمة الفلبينية وانفجرت فيها النيران اليوم الاحد، لكن لم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر فى الأرواح حيث تدافع رجال الاطفاء للسيطرة على الحريق، وفقا لما ذكره المسؤولون.

وقال قائد شرطة لاجونا، اليزار ماتا، عبر الهاتف ان الطائرة الخفيفة تحطمت في منتجع للسباحة في قرية بانسول بمقاطعة لاجونا بالقرب من سفوح جبل ماكيلينج وأن السلطات تحقق في الخسائر المحتملة على متن الطائرة وعلى الارض.

و اضاف ماتا: "من المحتمل أن تكون هناك إصابات"، مشيرا الي أن الشرطة كانت بالموقع للبحث عن الضحايا وإنقاذهم.

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قال إريك أبولونيو من هيئة الطيران المدني الفلبينية انه اختفت طائرة خفيفة كانت في رحلة إجلاء طبي من مدينة ديبولوج الجنوبية إلى مانيلا من الرادار لأسباب مجهولة في الوقت الذي تحطمت فيه الطائرة بعد الظهر في لاجونا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا (37) ميلا) جنوب العاصمة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها الشهود على الإنترنت ألسنة اللهب والدخان الأسود يتصاعد من مجمع منتجع خاص في بانسول، وهو منتجع يشتهر بينابيعه الساخنة وحمامات السباحة. يمكن رؤية رجال الإطفاء وسيارة الإسعاف قرب مكان الحادث حيث طلب المسؤولون المحليون من القرويين العودة إلى مسافة آمنة.

حدث الانهيار خلال موسم الرياح الموسمية، عندما زار عدد أقل من الناس منتجعات بانسول مقارنة بأشهر الصيف الحارة التي انتهت في يونيو.

