كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بري": تل أبيب تسعى إلى "تسوية حساباتها" في المنطقة عبر لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة أمل "نبيه بري"، ومؤيدي حزبه إلى البقاء في حالة تأهب ضد أي عدوان محتمل تشنه إسرائيل على لبنان.

وقال "أدعو حركة أمل إلى الحفاظ على حالة التأهب لإظهار العدو أن كل شبر من لبنان جزء من المقاومة".

واتهم تل أبيب بالسعي إلى "تسوية حساباتها" في المنطقة عبر لبنان.

ولا توجد حرب أمريكية على إيران، والمفاوضات مع طهران تتم عبر القنوات الفرنسية، وبالتالي لم يتبق لإسرائيل سوى الساحة اللبنانية لضبط ميزان القوى، وبالتالي خرقت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ 14 أغسطس 2006 ".

كان بري يتحدث خلال حفل نظمته حركة أمل في مدينة النبطية الجنوبية للاحتفال بالذكرى الـ 41 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

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وندد "بالهجوم الإسرائيلي على منطقة ضاحية بيروت" مشيدًا "بالوحدة الوطنية التي ظهرت ضد هذا العدوان".

وقبل أسبوع، تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار وانفجرت أخرى بعد فترة وجيزة، مما تسبب في أضرار للمكاتب الإعلامية التابعة لحزب الله معقلها في الضواحي الجنوبية لبيروت.

وكرر السيد بري القول: "أن "الجيش والشعب والمقاومة" هي معادلة ثلاثية تجمع اللبنانيين".

وكشف أيضًا أن "المفاوضات مستمرة منذ خمس سنوات، بحضور الأمم المتحدة، لترسيم الحدود البرية والبحرية، ولكن الإسرائيليين يواصلون التهرب منها".