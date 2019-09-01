كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم حزب الله: سنرد حتمًا على الهجوم الإسرائيلي بطائرات بدون طيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زعيم حزب الله حسن نصر الله: "أن حزبه سيرد حتمًا على الهجوم الإسرائيلي بطائرات بدون طيار على معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال: "أن الرد على العدوان الإسرائيلي أمر لا مفر منه"، مضيفًا أن حزب الله غير مهتم بالكشف عن أي بيانات حول توقيت أو موقع مثل هذا العمل".

وأضاف: "التكهنات في هذا الصدد لا أساس لها، إنها مهمة القادة الميدانيين الذين يعرفون بالضبط ما يجب عليهم فعله، من حيث الوقت والحجم، ونحن نعتزم إبقاء العدو مشوشًا.

وقبل أسبوع، تحطمت طائرة إسرائيلية بدون طيار وانفجرت أخرى بعد فترة وجيزة، مما تسبب في أضرار للمكاتب الإعلامية التابعة لحزب الله في الضواحي الجنوبية لبيروت.

ولكن بعد فترة وجيزة، تعهد نصر الله بالرد على الهجوم، الذي وصفه بأنه "شديد الخطورة جدًا".

وفي كلمته الثانية هذا الأسبوع قال: "إن الانتقام الأول من العدوان الإسرائيلي سيبدأ".

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وأضاف نصر الله على إسرائيل أن تعرف أن الأجواء اللبنانية ليست مفتوحة للطائرات بدون طيار والانتهاكات اليومية.

وحذر قائلًا: "ستختار المقاومة الوقت والمكان المناسبين لاستهداف الطائرات الإسرائيلية بدون طيار في مجالنا الجوي".

وتعليقًا على الادعاء الإسرائيلي بأن الطائرات بدون طيار في الضاحية الجنوبية كانت تستهدف مصنعًا لإنتاج صواريخ موجهة بدقة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اخترع هذا الادعاء كذريعة لمهاجمة لبنان.

ونفى نصر الله وجود أي من هذه المنشآت التي سقطت فيها الطائرات بدون طيار.

وقال: "ادعاء نتنياهو بوجود مصانع صاروخية موجهة بدقة كان ذريعة لتبرير استهداف لبنان وخرق قواعد الاشتباك لفرض قوانين جديدة".

في وقت سابق من يوم السبت، قال رئيس كتلة "ولاء للمقاومة" التابعة لحزب الله محمد رعدك "أن الحزب لا يسعى إلى الحرب مع إسرائيل، لكنه يهدف إلى جعله يحترم قواعد الاشتباك الموضوعة في عام 2006 بعد انتهاء النزاع بين الطرفين

