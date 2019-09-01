كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ختام مشوارها السياسي.. تعرف على وجهة ميركل الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السبت، عن احتمال عودتها للعمل الأكاديمي بعد انتهاء فترتها الحالية بالمستشارية عام 2021.

وقالت ميركل في كلمة بكلية الإدارة بجامعة "إتش.إتش.إل لايبزيغ" إنها ستتواصل مجددا مع كل الجامعات التي منحتها الدكتوراه الفخرية بعد انتهاء مشوارها السياسي.

وأضافت وسط ضحكات الحضور: "سأعود ولن أمضي وقتا قصيرا مثل ما حدث اليوم، سأبقى لفترة أطول".

ومنحت "إتش.إتش.إل لايبزيغ" الدكتوراه الفخرية لميركل وهي فيزيائية سابقة، في حفل حضرته كريستين لاغارد المرشحة لمنصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وثارت شكوك متزايدة بشأن قدرة ميركل على إكمال ولايتها الحالية في منصبها، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي تعاني من الارتجاف في العديد من المناسبات.

ويواجه المحافظون الذين تنتمي إليهم ميركل وشركاؤهم في الحزب الديمقراطي الاشتراكي احتمال خسارة جزء كبير من الدعم لصالح اليمين المتشدد في انتخابات تجرى في ولايتين بشرق البلاد اليوم الأحد، ما قد يشكل مزيدا من الضغط على الائتلاف الحاكم.

وكانت ميركل قد تنازلت عن زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي العام الماضي بعد خسائر مؤلمة في انتخابات الولايات، وقالت إن مدتها الحالية في الحكم ستكون الأخيرة.

أنجيلا ميركل هي سياسية ألمانية والمستشارة الألمانية الحالية. شغلت فيما بعد منصب وزيرة للشباب ومن ثم للبيئة والسلامة النووية في حكومة هلموت كول، وبعد أن خسر هلموت الانتخابات انتخبت رئيسة للحزب لتصبح فيما بعد المستشارة الألمانية الأولى بعد توحيد البلاد.

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أنغيلا دوروثيا ميركل، والمعروفة باسم أنجيلا ميركل، ولدت في هامبورغ غرب ألمانيا عام 1954.

وقد درست لتكون فيزيائية، لكنها دخلت المجال السياسي بعد سقوط جدار برلين عام 1989، نالت منصب رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، أصبحت ميركل أول مستشارة ألمانية وواحدة من الشخصيات القيادية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد انتخابات عام 2005.

ولدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 17 تموز/يوليو عام 1954 وكان اسمها حينها أنغيلا دوروثيا كاسنر في هامبورغ- ألمانيا.

وهي ابنة قس مسيحي- لوثري ومدرس انتقل غربًا ليتابع دراساته في علم اللاهوت، نشأت ميركل في منطقة ريفية بالقرب من برلين.

في المدرسة كانت ميركل طالبة متميزة وبالتحديد في اللغة الروسية والرياضيات، بعد الانتهاء من مرحلة المدرسة انتقلت إلى جامعة لايبتزغ Leipzig لتدرس الفيزياء وحصلت على الدكتوراه عام 1978، عملت بعدها ككيميائية في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية في أكاديمية العلوم بين عامي 1978 و1999.

إنجازات أنجيلا ميركل

بعد سقوط جدار برلين في عام 1989 انضمت ميركل إلى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، وبعد ذلك بفترة وجيزة عيّنت كوزيرة للمرأة والشباب في حكومة هلموت كول.

بعدها خدمت كوزيرة للبيئة والسلامة النووية، بعد هزيمة كول في الانتخابات العامّة عام 1998 تم تعيينها أمينة عامّة لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، وفي عام 2000 تم اختيارها قائدة للحزب لكنها خسرت ترشيحها كمستشارة لصالح إدموند شتويبر Edmund Stoiber عام 2002.

في انتخابات عام 2005 تمكنت ميركل من الإطاحة بمنافسها على منصب المستشار الألماني جيرهارد شرودر، حيث فازت بفارق ثلاثة مقاعد فقط، وبعد موافقة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي على الاندماج بحزب الاتحاد الديموقراطي الاشتراكي تم إعلان ميركل كأول مستشارة ألمانية في تاريخ ألمانيا، وهي أول مواطن من مواطني جمهورية ألمانيا الديموقراطية سابقًا التي تحكم ألمانيا التي أعيد توحيدها من جديد وأول امرأه تحكم ألمانيا بعد أن أصبحت دولة وطنية حديثة عام 1871، كما تم انتخابها لولاية جديدة عام 2009.