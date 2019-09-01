كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يعلن مسئوليته عن هجوم بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب اثنان من رجال الشرطة البنغلاديشيين في العاصمة في هجوم بقنبلة بدائية أعلنت جماعة الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنه.

يقول أسد الزمان ميا، قائد شرطة مدينة دكا، إن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت عندما كانت سيارة تقل عضوا بمجلس الوزراء تمر بمنطقة دانموندي المزدحمة في داكا. وأصيب شرطي من فريقه الأمني وضابط المرور في الانفجار.

قالت جماعة سايت للاستخبارات، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تراقب المسلحين اليوم الأحد إن جماعة داعش أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

يعالج رجال الشرطة في المستشفى وإصاباتهم لا تهدد حياتهم. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عن هجمات مماثلة على الشرطة في الماضي.

Advertisements

فمنذ أكثر من سنتين، تبنى التنظيم تفجير قنبلة أسفرت عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة في شارع مؤد إلى سوق غولستان في العاصمة دكا، حسب موقع "سايت" الأمريكي لرصد المواقع الجهادية.

وكان هذا أول اعتداء يتبناه التنظيم في بنغلاديش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت شمال شرق البلاد.

من جهة أخرى، قتل متطرفان على الأقل بانفجار وقع خلال عملية دهم نفذها عناصر من "كتيبة التدخل السريع"، وحدة النخبة في قوات بنغلاديش.

