كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميانمار ترفع جزئيًا إغلاق الإنترنت في ولاية راخين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة اتصالات رائدة اليوم الأحد أن ميانمار رفعت جزئيًا اغلاقًا لشبكة الانترنت استمر شهرًا في ولايتين غربيتين حيث تقاتل القوات الحكومية المتمردين العرقيين وسط محادثات سلام تسعى لانهاء القتال.

وقالت شركة الاتصالات المتنقلة النرويجية "تيلينور جروب": "أن وزارة النقل والاتصالات رفعت المنصة القائمة منذ 21 يونيو في خمس بلدات بولايتي راخين وتشين في منتصف الليل".

وقالت تيلينور في بيان: "أن المسؤولين أشاروا إلى "استعادة السلام والاستقرار" في المناطق".

وأضافت: "يجب الحفاظ على حرية التعبير من خلال الوصول إلى خدمات الاتصالات للأغراض الإنسانية، خاصةً في أوقات النزاع".

ولم يرد مسؤولو الوزارة على الفور على المكالمات الهاتفية لطلب تعليق.

ولفتت ولاية راخين اهتمامًا عالميًا بعد أن فر حوالي 730.000 من مسلمي الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة في عام 2017، في أعقاب الحملة العسكرية ردًا على هجمات المتشددين.

دعا محققو الأمم المتحدة إلى مقاضاة كبار الضباط العسكريين بسبب مزاعم القتل الجماعي واغتصاب العصابات والحرق العمد، بينما نفى الجيش ينفي ارتكاب مخالفات واسعة النطاق.

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وفي الآونة الأخيرة، وقع المدنيون في اشتباكات بين الجيش وجيش أباكان، وهي مجموعة متمردة تجند من السكان الراخين العرقيين البوذيين في معركتها من أجل مزيد من الحكم الذاتي للدولة.

وأدى القتال إلى نزوح عشرات الآلاف من الناس، منذ نوفمبر في جزء أكبر من وسط وراخين الشمالية وجزء من شين المجاورة، كما يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ومعظم المنطقة محظورة على الصحفيين ومعظم الوكالات الإنسانية.

وقال تون أونج كياو، سكرتير أكبر حزب راخين السياسي، وحزب أراكان الوطني: "أن إغلاق الإنترنت قد تم رفعه في بلدات راخين الأربع وهي بوثيداونج، ومونغداو، وراثيداونج، وميبون، وواحدة في ولاية تشين.

وأضاف: "قد تكون عملية استعادة الإنترنت بسبب محادثات السلام بين الجيش والجماعات المسلحة العرقية"، ونأمل في نجاح محادثات السلام واستعادة الإنترنت على الفور إلى بقية البلدات."

أجرت الحكومة مؤخرًا محادثات سلام مع العديد من الجماعات المسلحة التي شاركت أيضًا في هجوم كبير على مواقع عسكرية ومواقع للشرطة في شمال ميانمار الشهر الماضي.

