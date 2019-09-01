كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب العمل البريطاني: لن يتم طرح أي تشريع للصفقة يوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جون ماكدونيل المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية المعارض اليوم الأحد أن خطط سن تشريع لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تنشر يوم الثلاثاء.

وقال لقناة سكاي نيوز: "لا تقلل من شأن مدى صعوبة التشريع في غضون أسبوع، رئيس الوزراء يعرف ذلك وهذا هو السبب في قيامه بممارسة البرلمان".

وأضاف: "يتطلع الآن النواب الذين لديهم عقود من الخبرة لمعرفة كيف يمكننا يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل تقديم إجراء تشريعي ستمكننا من منع أي صفقة بدون موافقة برلمانية، وسيتم نشر تقنية ذلك يوم الثلاثاء ".

وكان جونسون قد تعهد بالانسحاب باتفاق أو بدون اتفاق، لكن نواب المعارضة وبعضا من نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه، يريدون العمل لاستبعاد الانسحاب دون اتفاق عندما يعود البرلمان من العطلة يوم الثلاثاء.

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وتوضح جولات التصويت السابقة أن أغلبية في البرلمان البريطاني تعارض الخروج دون اتفاق، لكن جونسون قال في مقابلة صحفية إن مساندة زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن تهدد بألا يكون هناك انسحاب على الإطلاق.

ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.

لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة.

ويُذكر أن بريطانيا شهدت استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد بعد أن ظلت عضوا لأكثر من 40 عامًا.

