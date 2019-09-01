سلا.. مقدم شرطة يقتل زوجته بسلاحه الوظيفي ويسلم نفسه

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام مقدم شرطة على قتل زوجته باستعمال سلاحه الوظيفي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة المشتبه فيه، كان قد تقدم تلقائيا إلى دائرة أمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للتصريح بتصويب ثلاث رصاصات من سلاحه الوظيفي في اتجاه زوجته، متسببا في وفاتها داخل مسكن الزوجية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل الدوافع والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.