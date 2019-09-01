في خطوة لافتة، شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، بالطابور الصباحي بإجدى المدارس الثانوية وذلك في أول يوم من العام الدراسي الجديد.
واشتمل هذا النشاط الراتب بمدارس الأردن على رفع العلم، وتلاوة آيات من القرآن، ورفع السلام الملكي، قبل أن يؤدي طلاب مدرسة الحسين الثانوية للبينين أناشيد وطنية.
وبدأ اليوم الأحد بشكل رسمي العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 في الأردن، حيث انتقل ما يزيد عن 2 مليون طالب وطالبة للمدارس بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مثير.. الملك عبد الله يشارك الطلبة في “الطابور الصباحي” بأول أيام العام الدراسي بالأردن -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.