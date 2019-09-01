مثير.. الملك عبد الله يشارك الطلبة في “الطابور الصباحي” بأول أيام العام الدراسي بالأردن -فيديو

في خطوة لافتة، شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، بالطابور الصباحي بإجدى المدارس الثانوية وذلك في أول يوم من العام الدراسي الجديد.

واشتمل هذا النشاط الراتب بمدارس الأردن على رفع العلم، وتلاوة آيات من القرآن، ورفع السلام الملكي، قبل أن يؤدي طلاب مدرسة الحسين الثانوية للبينين أناشيد وطنية.

وبدأ اليوم الأحد بشكل رسمي العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 في الأردن، حيث انتقل ما يزيد عن 2 مليون طالب وطالبة للمدارس بالمملكة.