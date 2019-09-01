مُحلل سياسي: صراخ الشرعية اليمنية لا يتعدى جدران الفنادق ولو استنجدت بسفير قطر

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قال المحلل السياسي، ماجد الرئيسي، إن "سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبناها الحكومة اليمنية مضيعة للوقت".
وأضاف الرئيسي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متحدثاً عن الحكومة الشرعية- "وصراخها لا يتعدى جدران الفنادق ولو استنجدت بسفير قطر لدى واشنطن".
وأشار إلى أن" السبيل الوحيد لتكفير ذنب استهدافها لقوات التحالف عبر داعش والقاعدة أن تحول بوصلتها باتجاه الحوثي".
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