شكرا لقرائتكم خبر عن مُحلل سياسي: صراخ الشرعية اليمنية لا يتعدى جدران الفنادق ولو استنجدت بسفير قطر والان مع التفاصيل

قال المحلل السياسي، ماجد الرئيسي، إن "سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبناها الحكومة اليمنية مضيعة للوقت".

وأضاف الرئيسي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متحدثاً عن الحكومة الشرعية- "وصراخها لا يتعدى جدران الفنادق ولو استنجدت بسفير قطر لدى واشنطن".

وأشار إلى أن" السبيل الوحيد لتكفير ذنب استهدافها لقوات التحالف عبر داعش والقاعدة أن تحول بوصلتها باتجاه الحوثي".