شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالي حضرموت يدعو القوات الجنوبية إلى اليقظة للتصدي للمؤامرت والان مع التفاصيل

وجهت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، التحية إلى أبطال القوات الجنوبية والشعب الجنوبي الحر على تصديهم لجحافل الغزو الإخواني المتدثر برداء الشرعية.

وثمنت الهيئة التضحيات الجسام التي قدمها الشعب في سبيل الدفاع عن وطنه وقضيته وإفشال مخططات الغزاة وإرجاعهم خائبين يجرون أذيال الهزيمة والخزي والانكسار.

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ودعت الهيئة في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته بمقر القيادة المحلية بمدينة المكلا، ورأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر رئيس القيادة المحلية بالمحافظة، القوات وقطاعات الشعب كافة إلى التحلي باليقظة العالية والدائمة؛ كون الدسائس والمؤامرات على الوطن لاتزال تُحاك وبوتيرة عالية .

كما ناقش الاجتماع الإسهامات التي يمكن أن يقدمها أعضاء انتقالي حضرموت وأنصارهم وشباب ونساء المحافظة كافة ، لنصرة الجنوب وقضيته العادلة.

وأكد الاجتماع على أهمية التصدي للحملات الإعلامية المُغرضة التي تقودها مطابخ الإخوان، وجندت لها نخب الشمال كافة مستهدفين دول التحالف العربي الذي جاء لنجدتهم.