شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن زايد: التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التغريد من أجل الوطن يزيده و لا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد تعقيباً على رسائل الستة التي وجهها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس بمناسبة العام الهجري الجديد لمواطني ومواطنات الدولة والمسؤولين فيها: "التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكراً محمد بن راشد".