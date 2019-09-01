تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين يصدرون توضيحا بشأن تظاهراتهم

أعلن تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين، الاحد، ان تظاهراتهم المتوقع انطلاقها خلال الايام المقبلة تأتي تنديدا بالهجمة التي يتعرض لها مكتب المفتش العام من قبل بعض النواب والهادفة لالغائه، مطالبا هيئة النزاهة بتزويدهم بيانات تتضمن ما تم استرداده من المال العام من قبل المكاتب.
واكد أن "التظاهر حق لكل مواطن عراقي كفله الدستور وحسب المادة 38 منه، ولا يكاد يخلو يوم لا يشهد تظاهرة لموظفي الدولة للمطالبة بحقوقهم".
وطالب الحسيناوي، النواب بـ"الانصاف ومفاتحة وزارة المالية بخصوص ما صرف من موازنة للمكاتب لكافة الأعوام منذ تشكيلها, وكذلك الطلب من هيئة النزاهة بتزويدهم ببيانات ما تم استرداده من المال العام ومنعه من الهدر, اضافة الى ما أوصي باسترداده عن طريق مكاتب المفتش العام والمقارنة بينهما لمعرفة طبيعة الانجاز الذي قامت به المكاتب".
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