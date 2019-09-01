تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين يصدرون توضيحا بشأن تظاهراتهم

وقال الأمين العام للتجمع فلاح الحسيناوي إن "موظفي مكاتب المفتشين العموميين سيخرجون بتظاهرات دعا لها التجمع, وهي عفوية تهدف الى الدفاع عن مؤسسة مكتب المفتش العام وذلك لما قامت به المكاتب منذ تأسيسها من تضحيات وانجازات واسترداد للمال العام ومنعه من الهدر".واكد أن "التظاهر حق لكل مواطن عراقي كفله الدستور وحسب المادة 38 منه، ولا يكاد يخلو يوم لا يشهد تظاهرة لموظفي الدولة للمطالبة بحقوقهم".

وطالب الحسيناوي، النواب بـ"الانصاف ومفاتحة وزارة المالية بخصوص ما صرف من موازنة للمكاتب لكافة الأعوام منذ تشكيلها, وكذلك الطلب من هيئة النزاهة بتزويدهم ببيانات ما تم استرداده من المال العام ومنعه من الهدر, اضافة الى ما أوصي باسترداده عن طريق مكاتب المفتش العام والمقارنة بينهما لمعرفة طبيعة الانجاز الذي قامت به المكاتب".