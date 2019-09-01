مقتل واصابة ثلاثة بسبب مشاجرة في البصرة

افاد مصدر امني، الاحد، بأن ثلاثة اشخاص سقطوا بين قتل وجريح بسبب مشاجرة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص في منطقة الفيحاء بقضاء شط العرب في البصرة، تطورت الى استخدام الاسلحة ما ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".