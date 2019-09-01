وزارة النفط : اكثر من 111 مليون برميل صادرات العراق النفطية لشهر اب

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع الصادرات النفطية لشهر آب الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت 111 مليون 706 آلاف و 151 برميلاً"، مبيناً أن "الإيرادات المتحققة من هذه الصادرات بلغت 6 مليارات و341 مليوناً و553 ألف دولار، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 56.770 دولاراً".وأضاف جهاد، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 107 ملايين و520 ألفاً و44 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3 ملايين و253 ألفاً و665 برميلاً، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 928 ألفاً و 963 برميلاً، أما الكميات المصدرة إلى الاردن فبلغت 3 آلاف و479 برميلاً".

وأشار إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و603 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و468 ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 105 آلاف برميل، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 30 ألف برميل والمعدل اليومي المصدر إلى الأردن بلغ 0.112 برميل".



يذكر ان العراق يصدر معظم النفط الخام من الموانئ الجنوبية في البصرة، وبعض الكميات من المنفذ الشمالي من حقول كركوك النفطية.