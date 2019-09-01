الصناعة: انتاج مليونين و500 ألف طن من الاسمنت خلال النصف الأول من 2019

وقال مدير عام الشركة العامة للاسمنت العراقية حسين محسن الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الكميات المنتجة من معامل الاسمنت التابعة للشركة خلال الستة اشهر الماضية تجاوزت المليونين و500 ألف طن بايرادات بلغت 75 مليار دينار"، مبيناً أن "هذه الكميات ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2018 والبالغة مليون و 800 الف طن فقط".وأضاف الخفاجي، أن "الشركة حققت أعلى إنتاج ولأول مرة في تأريخ الشركة خلال شهر تموز الماضي بحدود 575 الف طن بايرادات بلغت 15 مليار دينار"، مشيرا الى ان" تحقيق هذه المؤشرات في كميات الانتاج وقيمة المبيعات يعد مكسباً وبصمة وتطوراً إيجابياً يحسب للكوادر الفنية العاملة في الشركة".

وتابع، أن "معامل الاسمنت في محافظة نينوى اسهمت بعد اعادة اعمارها في ضخ كميات كبيرة من السمنت الى السوق المحلية في المحافظة والمحافظات المجاورة وباسعار مدعومة بلغت 60 الف دينار فقط لدعم بناء دور المواطنين وتأهيل البنى التحتية للمحافظة الى جانب استمرار اعمال التأهيل والصيانة الدورية للمعامل الاخرى المنتجة للسمنت في المحافظات الجنوبية".



ولفت الخفاجي، إلى أن "للشركة خطط مستقبلية لزيادة الانتاج في باقي معاملها الموزعة في أغلب محافظات البلاد لتوفير مادة الاسمنت بانواعها بجودة عالية واسعار مدعومة"، مؤكدا "تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتج الاسمنت وعدم الحاجة لأي كمية او نوعية تستورد من الخارج".

يذكر أن الشركة العامة للاسمنت العراقية مسؤولة عن إدارة وتشغيل 18 معملاً موزعاً على محافظات العراق تشمل 6 معامل في محافظة نينوى ومعملين في محافظة النجف ومعمل في بابل ومعملين في كربلاء ومعملين في المثنى وثلاثة معامل في الانبار، اضافة الى معمل اسمنت كركوك ومحطة طحن ام قصر في البصرة.