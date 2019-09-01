صور من داخل السفارة الرومانية ببغداد وفيديو اخلاء الموظفين

تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي اندلع داخل السفارة الرومانية في بغداد. وبحسب وزارة الداخلية فأن "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء الموظفين من داخل مبنى السفارة"، مشيرا الى ان "الحريق ادى الى وقوع خسائر مادية". Advertisements



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