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صور من داخل السفارة الرومانية ببغداد وفيديو اخلاء الموظفين

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تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي اندلع داخل السفارة الرومانية في بغداد.

وبحسب وزارة الداخلية فأن "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء الموظفين من داخل مبنى السفارة"، مشيرا الى ان "الحريق ادى الى وقوع خسائر مادية".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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