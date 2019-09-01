وزير الداخلية يوجه من البصرة بعدم التهاون مع مثيري النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة

وجه وزير الداخلية وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاحد، بعدم التهاون مع مثيري النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، اضافة الى تنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة بالمحافظة دون تردد.
وجه الياسري، بحسب البيان، "الأجهزة الأمنية المختصة في محافظة البصرة بالتعامل بحزم في مسألة تنفيذ مذكرات القاء القبض، والتعامل بحزم مع الخارجين على القانون وإصدار مذكرات القاء القبض بحق كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن وتهديد حياة المواطنين".
واكد الياسري على، "عدم التهاون مع المتسببين بإثارة النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات"، مشددا على "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة بمناطق المحافظة كافة دون تردد".
من جانبه، "رحب رئيس محكمة استنئاف البصرة القاضي عادل عبدالرزاق بزيارة الياسري"، مؤكداً "حرصه على التعاون مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحياة الآمنة لأهالي محافظة البصرة".
ووصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري في وقت سابق من، اليوم الاحد، الى محافظة البصرة للاطلاع على اخر المستجدات الامنية بها.
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