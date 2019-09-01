وزير الداخلية يوجه من البصرة بعدم التهاون مع مثيري النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة

وقال مكتب الياسري في بيان تلقفت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري التقى، اليوم، رئيس محكمة استنئاف البصرة القاضي عادل عبدالرزاق اثناء زيارته للمحكمة للتباحث بشأن إصدار أوامر القاء القبض بحق المطلوبين للعدالة".وجه الياسري، بحسب البيان، "الأجهزة الأمنية المختصة في محافظة البصرة بالتعامل بحزم في مسألة تنفيذ مذكرات القاء القبض، والتعامل بحزم مع الخارجين على القانون وإصدار مذكرات القاء القبض بحق كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن وتهديد حياة المواطنين".

واكد الياسري على، "عدم التهاون مع المتسببين بإثارة النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات"، مشددا على "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنية والقضائية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة بمناطق المحافظة كافة دون تردد".



من جانبه، "رحب رئيس محكمة استنئاف البصرة القاضي عادل عبدالرزاق بزيارة الياسري"، مؤكداً "حرصه على التعاون مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحياة الآمنة لأهالي محافظة البصرة".

ووصل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري في وقت سابق من، اليوم الاحد، الى محافظة البصرة للاطلاع على اخر المستجدات الامنية بها.