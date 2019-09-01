"ضلالات" أردوغان وحرب التجارة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، الأحد الأول من سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: إشادة كويتية بالإمارات تصعق ذباب "الحمدين" الإلكتروني، وإمام أوغلو لأردوغان: عزل رؤساء البلديات "جهل وضلالة"، والكباشي: لا استبعادات من قائمة "الحرية والتغيير" بالحكومة السودانية، وسياسي عراقي يرفض العودة لبغداد في ظل الهيمنة الإيرانية.

كما تقرأون: قرقاش: الإمارات ستواصل العمل بحزم كجزء من التحالف باليمن لردع الإرهاب، ووفد "السيادي السوداني" يقابل 23 من رموز البشير بسجن كوبر، وشتاينماير يطلب صفح بولندا عن إرهاب ألمانيا خلال النازية، وتعزيزات عسكرية إسرائيلية مكثفة على الحدود مع لبنان، وعملية نوعية للتحالف تستهدف مليشيا الحوثي في ذمار.

Advertisements

وفي الاقتصاد تطالعون: للمرة الثانية خلال شهر.. أردوغان يرفع أسعار الغاز الطبيعي، وحرب التجارة تحرق النفط الأمريكي.. الصين تطبق رسوم حماية إضافية، وأمريكا تدعو أوكرانيا وبولندا للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، ولاجارد تشيد بدور ميركل في إنقاذ منطقة اليورو.

وفي الرياضة تجدون: هيجوايين: الموسم الجاري فرصة لإعادة إثبات ذاتي مع يوفنتوس.

أما في الفن تقرأون: صفاء أبوالسعود تخطف الأنظار بختام "مهرجان المسرح المصري"

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع اضغط هنا