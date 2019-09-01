عبد الله بن زايد: التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية

عبدالله بن زايد

كتب متابعات_الخليج 365

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد تعقيباً على رسائل الستة التي وجهها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس بمناسبة العام الهجري الجديد لمواطني ومواطنات الدولة والمسؤولين فيها: "التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكراً محمد بن راشد".

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