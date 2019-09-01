السيسي ووزير خارجية الكويت يبحثان تعزيز العمل العربي المشترك

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الأحد 1 سبتمبر 2019

الرئيس المصري

كتب متابعات_الخليج 365

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تطورات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وبدأ السيسي زيارة إلى الكويت، أمس السبت، استقبله خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل أن يلتقي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة.

وبحث الجانبان سبل دعم العمل العربي المشترك خلال المرحلة الراهنة التي تفرض تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية بأسرها، وتستوجب تعزيز وحدة الصف للتغلب على التحديات الجسام والمخاطر المحدقة التي تواجهها بعض دول المنطقة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لدور القاهرة في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في العالم العربي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

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وأشار كذلك إلى جهود مصر في دعم التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وصباح اليوم، استقبل الرئيس المصري، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على المستوى البرلماني.

وأكد السيسي أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية-الكويتية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

بدوره، أشار رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد الغانم بقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدور المقدر الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالكويت.

وتأتي زيارة السيسي إلى الكويت في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين تنامياً ملحوظاً في مختلف المجالات؛ وهي الثالثة منذ توليه الرئاسة عام 2014، حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير/كانون الثاني 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو/أيار 2017.