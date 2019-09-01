Advertisements
الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين تدخل حيز التفيذ
الأحد 1 سبتمبر 2019
دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين حيز التنفيذ اليوم الأحد. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين. وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أنه لا توجد إشارة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتراجع عن فرض رسوم جديدة بـ 15% على واردات من الصين تقدر قيمتها بأكثر من 110 مليارات دولار.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين تدخل حيز التفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.