الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين تدخل حيز التفيذ

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الأحد 1 سبتمبر 2019

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين حيز التنفيذ اليوم الأحد. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين. وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أنه لا توجد إشارة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتراجع عن فرض رسوم جديدة بـ 15% على واردات من الصين تقدر قيمتها بأكثر من 110 مليارات دولار.

