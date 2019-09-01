صحيفة سورية: بوتين يُطالب أردوغان بحل جبهة النصرة

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الأحد 1 سبتمبر 2019

كشفت صحيفة سورية مقربة من النظام، أن روسيا طالبت تركيا بحل جبهة النصرة، شرطاً للالتزام باتفاق سوتشي، الذي أقام منطقة خفض تصعيد في محافظة إدلب. وقالت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الأحد، إن اجتماع الرئيسين الروسي فلايدمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، تطرق إلى إخلاء إدلب من مقاتلي الجبهة، وأن تسريبات من الاجتماع أكدت إمهال بوتين لأردوغان، لحل جبهة النصرة في ظرف 8 أيام. ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مقربة من "الجبهة الوطنية للتحرير" الموالية لتركيا، وأخرى مقربة من النصرة أن" أردوغان تعهد بحل الهيكل التنظيمي للأخيرة مع باقي التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها مثل حراس الدين، وأنصار التوحيد، وإلحاق عناصرها بالأولى في أقصر فترة ممكنة، حددتها الفصائل الموالية لتركيا بـ 8 أيام، في حين مد الفرع السوري لتنظيم القاعدة عمر الجبهة إلى نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري". وأضافت الصحيفة أن روسيا طالبت تركيا أيضاً بحل حكومة "الإنقاذ" الموالية لـ"النصرة"، وإحلال الحكومة "المؤقتة" التابعة لـ"الائتلاف السوري" المعارض والموالية لأنقرة محلها، إضافةً إلى إحلال الفصائل التابعة للنظام التركي محل فروع تنظيم القاعدة على خطوط التماس مع الجيش السوري، وإعادة رسم مسار الدوريات المشتركة الروسية التركية.

