رئيسة الحكومة الرومانية تُقاضي رئيس بلادها أمام المحكمة الدستورية

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الأحد 1 سبتمبر 2019

أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية الاشتراكية الديموقراطية أمس السبت، أنها ستقاضي أمام المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية اليميني كلاوس يوهانيس الذي اتهم حكومتها "بالفساد" ورفض الموافقة على تعيين وزراء جدد. وقالت فيوريكا دانسيلا لصحافيين وكوادر في حزبها: "سنذهب إلى القضاء". وأضافت "إطلاق الصفات سهل لكن يجب أن تكون لديه أدلة، ولم أُمس بأي فضيحة فساد، إذا لم يُعين الوزراء، سنذهب إلى المحكمة الدستورية". وكان تحالف الليبراليين والديموقراطيين من يسار الوسط، تخلى عن دانسيلا بانسحابه من الحكومة. وتريد رئيسة الحكومة تعيين وزراء جدد من حزبها في مكان المستقيلين قبل الحصول على ثقة البرلمان. لكن الرئيس رفض مقترحاتها، وتحدث عن "الازدراء للرومانيين في معاملة الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف الليبراليين واليسار". وقال: "لا يجب أن يفاجىء ذلك أحداً، بل بالعكس إنه النتيجة المنطقية لسنتين ونصف السنة من الحكم الفوضوي وغير المؤهل والفاسد".

