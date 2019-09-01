اليمين القومي يستعد لتحقيق اختراق في شرق ألمانيا

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الأحد 1 سبتمبر 2019

يستعد اليمين القومي الألماني لتحقيق اختراق في انتخابات في اثنتين من المقاطعات الواقعة في ألمانيا الديموقراطية السابق اليوم الأحد، يمكن أن تدخل تحالف المستشارة أنجيلا ميركل في اضطرابات جديدة. وتجري الانتخابات في ساكسونيا، وبراندنبورغ في شرق ألمانيا. ودُعي إلى التصويت فيها حوالى 5.5 ملايين ناخب لاختيار أعضاء برلماني المقاطعتين. ولا يشكل هؤلاء سوى 12% من الناخبين الألمان. وستستكمل هذه الانتخابات باقتراع يجري في منطقة تورينغن في الشرق أيضاً في 27 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وسيتابع الألمان بدقة الاقتراع الذي يجري بعد 30عاماً على سقوط جدار برلين، إذ يتوقع أن تشهد اختراقاً جديداً لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني القومي الذي يهز الساحة السياسية منذ 2013. وللحزب معاقل في الشرق لكن موقعه أضعف في غرب البلاد، ما يعكس الشرخ السياسي الذي لايزال يقسم ألمانيا بعد 3عقود من إعادة توحيدها. ففي براندبورغ المقاطعة التي تحيط ببرلين، تفيد استطلاعات الرأي بأن حزب البديل من أجل ألمانيا سيأتي في الطليعة بـ 21% من الأصوات، متعادلاً مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يهيمن اليوم في إطار تحالف يساري. وفي ساكسونيا المنطقة الأخرى المدعوة إلى التصويت الأحد، يتقدم المحافظون بقيادة المستشارة في معقلهم هذا، بفارق طفيف على "البديل من أجل ألمانيا" الذي تأسس في 2013. وسيحصل الحزب اليميني القومي على 24.5% حسب استطلاعات الرأي. وفي المقاطعتين سيشكل ذلك تقدماً كبيراً بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، إذا تأكدت هذه الأرقام، إذ أن "البديل من أجل ألمانيا" سيكسب بذلك 8.8 نقاط في براندنبورغ و15 نقطة في ساكسونيا. لكن ذلك لن يكفي ليتولى حزب البديل من أجل ألمانيا السلطة في المقاطعتين. وأعلنت الأحزاب العريقة خاصةً الاتحاد الديموقراطي المسيحي مسبقاً أنها لن تشكل تحالفاً محلياً مع "البديل من أجل ألمانيا". لذلك ستصبح اللعبة السياسية بالغة التعقيد. فهذه المقاطعات التي تملك صلاحيات واسعة في النظام الألماني في قطاعي التعليم، والأمن، يمكن أن تحكمها تحالفات متنوعة تجمع اليمين واليسار. وقد يؤدي ذلك إلى شل العمل السياسي وتأجيج الاستياء. وبعد 30عاماً من سقوط جدار برلين، كيف يمكن تفسير "المزاج القاتم" لهذه المناطق على حد تعبير ماتياس بلاتسيك رئيس "لجنة 30 عاماً على الوحدة الألمانية"، الذي قال: "انهيار بعد 1990 وأزمة مالية في 2008 وأزمة لاجئين في 2015، كل هذا خلال جيل واحد". وفي مناطق يهاجر منها الأطباء، والمدرسون، وخاصةً الشباب كل سنة إلى الغرب الأغنى في ألمانيا، يشعر السكان في ألمانيا الديموقراطية السابقة بأن أوضاعهم تتراجع رغم تراجع كبير في معدل البطالة منذ 10 سنوات. وصدمت سياسة استقبال اللاجئين التي اتبعتها ميركل منذ 2015 جزءاً من السكان الذين شعروا بأن الدولة تهتم بمصير المهاجرين أكثر من مصيرهم. وبنى "البديل من أجل ألمانيا" شعبيته على هذه المخاوف، وقاد حملة ضد أحزاب تقليدية يشبهها بالحزب الشيوعي السابق في ألمانيا الديموقراطية. ولم يتردد في طرح شعارات أطلقها المتظاهرون في 1989 ومن بينها "نحن الشعب" و"لننجز إسقاط" النظام. ومع أن هذه الانتخابات إقليمية، إلا أنها تشكل اختباراً كبيراً للمستشارة التي تقود منذ العام الماضي تحالفاً هشاً مع الاشتراكيين الديموقراطيين، وأعلنت أنها ستغادر السلطة في خريف 2021. وكتبت مجلة "دير شبيغل" أن انتخابات المقاطعتين يمكن أن تحدث "عاصفة" داخل التحالف. وحرصت ميركل التي لا تتمتع بشعبية بين مؤيدي الحزب اليميني القومي، على الامتناع عن قيادة الحملة بنفسها. وفضلت ترك الساحة للقادة المحليين في حركتها الذين يحاولون استعادة الناخبين الذين توجهوا إلى اليمين المتطرف، بخطاب حازم جداً في قضايا الأمن، والهجرة. وستسبب خسارة ساكسونيا زلزالاً داخل حزب ميركل. والحزب الاشتراكي الديموقراطي في وضع أسوأ. فالحزب بلا قائد منذ أربعة أشهر ويتراجع في استطلاعات الرأي، ويمكن أن يخسر براندنبورغ، وألا تصل نسبة مؤيديه إلى عشرة 10% في ساكسونيا. وهذا سيطلق الجدل الداخلي حول بقائه في التحالف الحاكم ويدفع ثمن هذا التراجع في الشعبية. وعلى المستوى الفدرالي، يمكن أن يتمكن دعاة حماية البيئة في حزب الخضر من تحقيق مكاسب، رغم أنهم في موقع ضعيف في المقاطعات الصناعية، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى حصولهم على 10% من الأصوات، ما يجعلهم في وضع يصعب الالتفاف عليه لتشكيل التحالفات المقبلة.

