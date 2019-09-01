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هجوم لطالبان على عاصمة باجلان في شمال شرق أفغانستان
الأحد 1 سبتمبر 2019
قال مسؤولون محليون اليوم الأحد إن مسلحي طالبان شنوا هجوماً على عاصمة إقليم باجلان بشمال شرق أفغانستان، في ثاني هجوم تتعرض له المدينة في يومين. وقال حياة الله وافا العضو في مجلس الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية، إن "المسلحين شنوا الهجوم نحو الساعة الواحدة صباحاً من 3 اتجاهات، وتمكنوا حتى الآن من السيطرة على منطقة داخل المدينة". ويأتي الهجوم بعد أن شن مسلحو طالبان هجوماً على إقليم قندوز، وتمكنوا من السيطرة على عدة منشآت ومنطقة في مدينة قندوز. وأسفر تفجير انتحاري في مدينة قندوز، عاصمة الإقليم، عن مقتل ما لايقل عن 10، وإصابة 11 آخرين بينهم أفراد من قوات الأمن أمس السبت.
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