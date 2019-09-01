إسرائيل تلغي تمريناً عسكرياً وزعيم المعارضة يُهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري

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إسرائيل تلغي تمرينا عسكريا وزعيم المعارضة يهدد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري
الأحد 1 سبتمبر 2019
أفادت هيئة "البث" الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ألغت تمريناً كان مقرراً في الأسبوع الجاري بسبب التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان . وذكرت "هيئة البث" على موقعها الالكتروني اليوم أنه تقرر إرجاء موعد تولي المتحدث الجديد باسم الجيش مهام منصبه، وإغلاق المجال الجوي في شمال البلاد أمام تحليق الطائرات المدنية. ولفتت الهيئة إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي واصل البقاء على أهبة الاستعداد على امتداد الحدود الشمالية، بسبب تهديدات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بالرد على إطلاق الطائرتين دون طيار المفخختين، التي اتهم إسرائيل بالمسؤولية عنهما. وحذر رئيس الوزراء وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، حزب الله ولبنان من العواقب الوخيمة التي قد تنطوي عن أي اعتداء من الجانب اللبناني. ومن جانبه ، حذر رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس هو الآخر من مغبة شن هجوم على الأراضي الإسرائيلية، ودعا نصر الله إلى أن "يُشفق" على لبنان وألا يدفع جيش الدفاع إلى إعادة لبنان الى العصر الحجري، إذ أن الدولة اللبنانية ستتحمل المسؤولية عن أي اعتداء ينطلق من أراضيها. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أكد أمس السبت أن رد "حزب الله" على الخرق الإسرائيلي "سيكون مفتوحاً، ومن لبنان"، متحدثاً عن "الرعب الذي يعيشه العدو على الحدود".
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