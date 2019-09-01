السيسي يزور الكويت ويستقبل عددا من القيادات لبحث تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

أحمد أبوعقيل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل زيارته إلى الكويت عدد من القيادات،خلال زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وتعد زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الزيارة الثالثة لدولة الكويت، حيث كانت الزيارة الأولى في يناير 2015 وجاءت تعبيرا عن المواقف الجيدة لدولة الكويت والمساندة للشعب المصري والوقوف إلى جانب مصر في أعقاب ثورة ‏30‏ يونيو‏.

دائما ما تقاس طبيعة العلاقات بين الدول، بطبيعة علاقات الود والمشاعر بين شعوبها، وليس فقط بتصريحات ساستها أو قياداتها، لتعكس بصدق وواقعية طبيعة تلك العلاقات على أرض الواقع، وهو ما عكسته تدوينات قطاع كبير من الشعب الكويتى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وهو المفضل لدى الكويتيين عن باقى مواقع التواصل الاجتماعى، من تدوينات ترحيب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر إقامته بالكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى، وذلك خلال الزيارة التى يجريها الرئيس لدولة الكويت الشقيقة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول بحث تطورات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتى تتطلب دعم العمل العربى المشترك خلال المرحلة الراهنة التي تفرض تحديات غير مسبوقة تواجه الأمة العربية بأسرها، وتستوجب تعزيز وحدة الصف العربى، للتغلب على التحديات الجسام والمخاطر المحدقة التى تواجهها بعض دول المنطقة.

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وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده لدور مصر في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في العالم العربي، وجهودها فى دعم التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة فى المنطقة، بما يحفظ وحدة وسيادة الدول، ويصون مقدرات شعوبها.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بالكويت، الشيخ الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى، وذلك خلال الزيارة التي يجريها الرئيس لدولة الكويت الشقيقة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التطور الذي يشهده التعاون الأمنى الوثيق بين البلدين، فى ضوء الإرادة المشتركة للبلدين فى مكافحة الإرهاب والتصدى للفكر المتطرف.

ووجه الرئيس الشكر لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على احتضان الجالية المصرية بالبلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذى تحظى به الجالية فى وطنها الثانى الكويت، وللتسهيلات التى تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين كافة الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت.

أكد سفير مصر فى الكويت طارق القوني، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السياسى إلى الكويت تعزز العلاقات الكويتية- المصرية التى وصفها بالمتميزة، مشيدا بحكمة أمير الكويت فى التعامل مع تحديات المنطقة.



وأشاد سفير مصر فى الكويت فى حوار مع صحيفة النهار الكويتية، بعمق العلاقات الكويتية- المصرية التي وصفها بالتاريخية والمتجذرة والتي تعد نموذجا للعلاقات في العالم العربي.