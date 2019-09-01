لقاء العلماء اللبناني الفلسطيني يدعو الحكومة لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإنسانية

أكد ملتقى العلماء على ضرورة تجميد تنفيذ قانون إجازة العمل بخصوص اللاجئ الفلسطيني في ​لبنان​ ريثما يتم تصحيح الخطأ التاريخي الذي حرم ​الفلسطينيين​ من حقوقهم المدنية والإنسانية لسنين طويلة.

ودعا لقاء العلماء الذي انعقد في ​مسجد الحسين​ في صيدا بدعوة من ​هيئة علماء المسلمين​ و​رابطة علماء فلسطين​ في منطقة صيدا، إلى إكرام الفلسطينيين في لبنان لحين عودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها، معتبرين ذلك من الواجبات الشرعية والأخلاقية علينا كعرب ومسلمين.

وتحدث في اللقاء رئيس لجنة القدس في ​الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين​ الشيخ أحمد العمري تبعه إمام وخطيب مسجد الحسين في صيدا المربي الشيخ محمد الشيخ عمار، امين هيئة علماء فلسطين في الخارج الشيخ ​محمد الحاج​، رئيس المكتب التنفيذي لهيئة علماء المسلمين في صيدا الشيخ علي السبع أعين، ورئيس رابطة علماء فلسطين في منطقة صيدا الشيخ علي اليوسف، تلا ذلك مداخلات لعدد من العلماء، ثم نقاش حول خطورة تطبيق ​قانون العمل​ على اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وضرورة مواجهته من قبل العلماء وخطباء المساجد..