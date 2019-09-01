سألت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في تصريح لها على وسائل التواصل الاجتماعي، "ماذا على ال​لبنان​ي أن يتوقع؟ من يقرر مصيره؟ هل استسلمت الدولة للحزب وعلينا انتظار سيناريو مشابه للـ2006 إذا كان الدمار محتما ما نفع إجتماع ​بعبدا​ الإقتصادي غدا؟ الرعب مسيطر وسط تأكيد أنه بعد ​عاشوراء​ موعد الرد المحسوم الذي تحدث عنه امين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ وتهديد مرجع اسرائيلي بإعادة لبنان للعصر الحجري".



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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: هل استسلمت الدولة لحزب الله وننتظر 2006 جديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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