الحزب الديمقراطي المسيحي: لتأمين السلاح النوعي للجيش اللبناني لحماية حدودنا من كل خرق

ثمن ​الحزب الديمقراطي المسيحي​ عطفا على الاحداث الاخيرة التي المت بوطننا العزيز لبنان ولا سيما الاعتداء الاسرائيلي على اهلنا في ​الضاحية الجنوبية​، "عاليا التضامن الوطني الذي اعقب هذا الاعتداء ولا سيما موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الصلب وما ادلى به رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ من مواقف متقدمة لجهة الحفاظ على الامن القومي لوطننا لبنان تجاه اي عدو محتمل او طامع بارضه او ثرواته ".

وجدد الحزب في بيان، الطلب من الحكومة اللبنانية بضرورة تأمين السلاح النوعي للجيش اللبناني لحماية حدودنا من كل خرق خاصة وان التطور التكنولوجي في مجال الطائرات المسيرة العسكرية يعرض حياة اي مسؤول او مواطن في ​الدولة اللبنانية​ لخطر الاغتيال .

واعتبر ان الاستثمار في حماية الوطن يتقدم حتى على الاصلاحات الاقتصادية ولا بد من اعارة هذا الموضوع اعلى درجات الاهتمام ، لذلك نطلب من معالي وزير الدفاع توجيه رسالة عاجلة لكل الدول المصنعة لهكذا انظمة دفاع عسكرية يطلب منها مساعدة فنية متخصصة وعاجلة في هذا المجال لانه، و مع كامل تقديرنا لعناصر ​الجيش اللبناني​، فهم لا يملكون الاسلحة المناسبة لاسقاط هكذا مسيرات عسكرية التي لا تواجه باطلاق النار عليها، انما تكتشف مواقعها بواسطة رادارات خاصة لاسقاطها.