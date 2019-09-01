النشرة: حالة من الترقب والحذر لا تزال تخيم على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن حالة من الترقب والحذر الشديدين، لا تزال تخيم على جانبي الحدود بين ​لبنان​ وإسرائيل في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ ويستمر معها غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة الراجلة والمؤللة بمحاذات ​السياج الحدودي​ على طول الخط الممتد من تلال ​العديسة​ وحتى مرتفعات ​جبل الشيخ​ شرقا، في ظل تحليق شبه متواصل للطيران المسير دون طيار فوق ​مزارع شبعا​ وقرى حاصبيا و​العرقوب​.

وفي الجانب اللبناني يسجل دوريات ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة مشتركة للجيش واليونيفيل على طول الخط خاصة في محاور ​كفركلا​، سهل ​مرجعيون​، تلال ​الوزاني​، تلال سدانة وبركة النقار، حيث تعمل هذه الدوريات على مراقبة الوضع تحسيا لأي طارئ.