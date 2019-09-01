النشرة: حالة من الترقب والحذر لا تزال تخيم على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن حالة من الترقب والحذر الشديدين، لا تزال تخيم على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ويستمر معها غياب الدوريات الإسرائيلية المعتادة الراجلة والمؤللة بمحاذات السياج الحدودي على طول الخط الممتد من تلال العديسة وحتى مرتفعات جبل الشيخ شرقا، في ظل تحليق شبه متواصل للطيران المسير دون طيار فوق مزارع شبعا وقرى حاصبيا والعرقوب.
وفي الجانب اللبناني يسجل دوريات ونقاط مراقبة ظرفية وثابتة مشتركة للجيش واليونيفيل على طول الخط خاصة في محاور كفركلا، سهل مرجعيون، تلال الوزاني، تلال سدانة وبركة النقار، حيث تعمل هذه الدوريات على مراقبة الوضع تحسيا لأي طارئ.
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