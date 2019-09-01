سليم عون: الجيش اللبناني أصبح في هذا العهد غير مكبل بالقرار السياسي

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​، خلال تمثيله رئيس التيار ​جبران باسيل​، بالعشاء السنوي لهيئة الفرزل في التيار، الى "أنني من مجموعة كبيرة وضعت ثقتها ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بأخلاقيته ووطنيته منذ ما أطلق حركته ولم يخيب آمالنا، وسلم أمانة التيار لنا وطالبنا ان نكون ضمانة بعضنا البعض ويجب أن نحافظ عليها ومن هنا نرى اننا وضعنا قطارنا على السكة وله محطات عدة من ضمن نظام داخلي"، مشيرا الى أن "التيار يقدم نموذجاً للديمقراطية الداخلية وأن الإنتخابات الداخلية يجب ألا تؤخرنا عن القيام بواجباتنا".

وذكر أن "باسيل يقدم على ولاية ثانية وستكون ناجحة كالولاية الأولى"، مؤكداً أن "التيار غني بالشخصيات والطاقات وأن هناك نهضة من خلال الدم الجديد".

وأشار في موضوع التوتر على أثر الإعتداء الإسرائيلي إلى أن "​الجيش اللبناني​ أصبح في هذا العهد غير مكبل بالقرار السياسي وله مطلق الصلاحية في الدفاع عن لبنان وإلى أن تصديه للطائرات الإسرائيلية المسيرة هو بداية ليستعيد الجيش دوره وليعود صاحب القرار ويدافع عن لبنان عند أي إعتداء اسرائيلي"، معتبرا أنه "بالتالي سيصبح الجيش القوة الأولى التي تدافع عن لبنان بمساندة الشعب المقاوم الذي لا يرضى بأي مس بسيادته والذي سيكون خلف جيشه".

وعن الحوار الإقتصادي في ​قصر بعبدا​ رأى عون أنَّ هناك "أصوات بوم" تسعى للتيئيس، وقال إنه "صحيح الوضع صعب لكننا ومن منطلق أنَّ الرئيس عون لم يخذلنا أبداً فإننا نضع كلبنانيين ثقتنا فيه مرة جديدة"، داعياً إلى "عدم الإنجرار وراء الأوهام والأصوات التي تشيّع لحصول انهيار". وشدد على أنه "لدى لبنان الامكانية للمعالجة وعلى أن اللبنانيين سيشعرون بالفرق شهراً بعد شهر لأن المعالجة الاقتصادية ستكون ناجحة بقدرة رئيس الجمهورية والملتفين حوله".