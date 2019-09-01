سلاح الجو الإسرائيلي يشارك بتدريبات دولية في بريطانيا

كشف موقع هيئة البث ال​إسرائيل​ي "مكان" أن مقاتلات تابعة ل​سلاح الجو الإسرائيلي​، ستشارك في تدريبات جوية دولية تستضيفها ​المملكة المتحدة​. وتنطلق تدريبات Cobra Warrior اليوم بمشاركة عشرات الطائرات الحربية البريطانية والإسرائيلية والألمانية والأمريكية والإيطالية، حيث ستسغرق نحو ثلاثة أسابيع. وجاء ذلك عقب إشادة سفير بريطانيا لدى إسرائيل نيل ويغان بـ"علاقات الصداقة" بين سلاح الجو لبلاده والدولة العبرية، إذ نشر على حسابه في "تويتر" الشهر الماضي صورة تظهر مقاتلة من طراز "تايفون" في قاعدة "رمات دافيد" الإسرائيلية، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى لهبوط ​طائرة​ حربية بريطانية في ​القاعدة​ منذ عام 1948.

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