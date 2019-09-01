المنار: طائرة مسيرة اسرائيلية تلقي مواد حارقة على احراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية

اشارت قناة "المنار" الى ان ​طائرة​ مسيرة اسرائيلية القت مواد حارقة على احراج السنديان في مزرعة بسطرة اللبنانية. وقد عمل أهالي كفرشوبا وحلتا على اطفاء النار التي اشعلتها القنابل الحارقة التي رمتها طائرة مسيرة في الأحراج اللبنانية المحررة من مزرعة بسطره.

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