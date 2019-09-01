القوات الاسرائيلية تستأنف اعمال الحفر ورفع السواتر الترابية في الوزاني

استأنفت ​القوات الاسرائيلية​ اعمال الحفر ورفع السواتر الترابية مقابل ​منتزهات الوزاني​، ونقل الاتربة الى الجهة الجنوبية ل​بلدة الغجر​ السورية المحتلة.

وكذلك سيرت دوريات مؤللة على طريق استحدثت خلف الساتر الترابي الذي يجري العمل به، تبعد عن الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني نحو مئة متر تقريبا. ورافق ذلك تحليق لطائرة استطلاع في اجواء قرى وبلدات قضاء ​مرجعيون​.

يذكر ان جنود ​الجيش الاسرائيلي​ كانوا اطلقوا ليل امس عددا من القنابل المضيئة في أجواء مقام العباد مقابل ​بلدة حولا​.

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