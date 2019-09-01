سدس عشر نهائي كأس العرش.. صدام الفتح بالمولودية و”الماط” بشباب المحمدية أبرز لقاءات اليوم

تُستأنف اليوم الأحد، مباريات سدس عشر نهائي كأس العرش، بإجراء 8 لقاءات، تحمل في طياتها مباراة بين فريقين من القسم الأول للبطولة الاحترافية، عندما يحل مولودية وجدة ضيفا على الفتح الرباطي، مما يفرض مغادرة نادي بقسم الكبار للمسابقة.
وفي أبرز المواجهات أيضا، يرحل شباب المحمدية إلى مدينة تطوان، لملاقاة المغرب التطواني، بينما يستقبل شباب الريف الحسيمي، نادي اتحاد طنجة.
ويحط أولمبيك خريبكة الرحال بالدشيرة لمواجهة الأولمبيك المحلي، في حين يلعب الاتحاد البيضاوي أمام الكوكب المراكشي، ويستقبل الفريق البيضاوي الآخر “الراك”، نادي رجاء بني ملال.
ويرحل الوداد الرياضي الفاسي، إلى مدينة تواركة، حيث سيلاقي الاتحاد، بينما يستقبل النسمة السطاتية ضيفه النادي السالمي.
يذكر أن لقاء وحيدا عن هذا الدور تم تأجيله إلى موعد لاحق، وهو لقاء الوداد الرياضي أمام الجيش الملكي، وذلك بسبب التزامات الفريق الأحمر على الصعيدين العربي والقاري، شهر شتنبر الحالي.
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