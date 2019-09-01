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بدا تعب الحمل، ظاهرا على الفنانة لطيفة رأفت، في صورة نشرتها المسؤولة عن صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عبلة على حسابها الشخصي بفايسبوك،، ليلة أمس السبت، موضحة أن الديفا تعاني من انتفاخ في القدمين.
ونشرت عبلة صورة تظهر فيها وهي تساعد لطيفة رأفت على الوقوف، مبرزة في تعليقها أن النجمة المغربية لا تستطيع فعل ذلك بسهولة.
وكتبت عبلة في تعليقها على الصورة: “الله يعطيك وقفة ساهلة أ الغالية، كلشي كا يدعي معك ، وغير صبر وكمل المشي ديالك والرجيلات على ضمانتي غادي يتفشوا.”..
هذا، وتحقق لطيفة رأفت حلم الأمومة لأول مرة في حياتها، وهي في عمر 53 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتفاخ في القدمين وصعوبة في المشي.. أعراض الحمل ظاهرة على لطيفة رأفت-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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