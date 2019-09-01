انتفاخ في القدمين وصعوبة في المشي.. أعراض الحمل ظاهرة على لطيفة رأفت-صورة

بدا تعب الحمل، ظاهرا على الفنانة لطيفة رأفت، في صورة نشرتها المسؤولة عن صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عبلة على حسابها الشخصي بفايسبوك،، ليلة أمس السبت، موضحة أن الديفا تعاني من انتفاخ في القدمين.

ونشرت عبلة صورة تظهر فيها وهي تساعد لطيفة رأفت على الوقوف، مبرزة في تعليقها أن النجمة المغربية لا تستطيع فعل ذلك بسهولة.

وكتبت عبلة في تعليقها على الصورة: “الله يعطيك وقفة ساهلة أ الغالية، كلشي كا يدعي معك ، وغير صبر وكمل المشي ديالك والرجيلات على ضمانتي غادي يتفشوا.”..

هذا، وتحقق لطيفة رأفت حلم الأمومة لأول مرة في حياتها، وهي في عمر 53 سنة.