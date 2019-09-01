بعد القرار الذي اتخذته السلطات والرامي لهدم النصب التذكاري للهولوكوست الذي بني بضواحي مراكش، دعت منظمة “بيكسل هيلبر” الألمانية إلى التبرع لإعادة بناء النصب التذكاري.
وطالبت المنظمة الألمانية، عبر تدوينة لها على صفحتها بالفيسبوك، عن فتح باب التبرعات، ابتداء من الأسبوع المقبل لتشييد النصب التذكاري المثير.
واعتبرت المنظمة في تدوينتها أن الفن لا يحتاج إلى تصريح في المغرب، وذلك احتجاجا على منع السلطات لإتمام بناء المجسم التذكاري بحجة عدم توفر المنظمة على التصريح.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد المنع.. منظمة ألمانية تفتح باب التبرعات لبناء نصب “الهولوكوست” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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