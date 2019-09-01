شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال العشرات بإقليم بابوا شرق إندونيسيا عقب أعمال عنف والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأحد، اعتقال العشرات في إقليم بابوا الواقع في أقصى شرق البلاد عقب احتجاجات أُضرمت فيها النار في عدد من المباني الأسبوع الماضي.

وقال أحمد كمال المتحدث باسم الشرطة في بابوا إنه تم إلقاء القبض على 28 مشتبها به، بينما يواجه آخرون التحقيق في جايابورا عاصمة الإقليم.

وتابع القول: "28 شخصا مشتبها بهم في حالات تخريب وإحراق للممتلكات وعنف ونهب"، موضحا أنه تم إلقاء القبض عليهم جميعا بعد احتجاج في جايابورا الخميس الماضي.

وكشف المتحدث باسم الشرطة عن أن الوضع في بابوا بات أهدأ الآن.

Advertisements

وأضرم المحتجون النار في سيارات ومبانٍ من بينها مكتب تابع للبرلمان المحلي ومبنى يضم عددا من مكاتب مؤسسة الاتصالات خلال الاحتجاج.

وأعلنت الشرطة الإندونيسية، أمس السبت، نشر 2500 رجل أمن إضافي من الجنود والضباط بمقاطعة بابوا لمواجهة الاضطرابات على خلفية مزاعم بالتعامل بعنصرية مع السكان.

وشهدت المنطقة اضطرابات على مدار الأسبوعين الماضيين على خلفية ما قال متظاهرون إنه تمييز عنصري وعرقي.

وتشكل مقاطعتا بابوا وبابوا الغربية الجزء الذي تحكمه إندونيسيا من جزيرة "غينيا الجديدة"، ويسكنهما أفراد عرقية "ميلانيزيا".