شكرا لقرائتكم خبر عن شتاينماير يطلب صفح بولندا على إرهاب ألمانيا خلال النازية والان مع التفاصيل

يعتزم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير طلب "الصفح" من الشعب البولندي على حرب الإبادة التي شنها الألمان عليهم وأودت بحياة الملايين، بمناسبة حلول الذكرى الـ80 على بداية الحرب العالمية الثانية.

ونشر مكتب رئاسة الجمهورية الألمانية أجزاءً من الكلمة التي من المقرر أن يلقيها شتاينماير، الأحد، خلال الاحتفالية التذكارية بمدينة فيلن البولندية، وأنه سيؤكد خلالها أن "الألمان هم من مارسوا الجرائم ضد البشرية في بولندا".

وكانت مدينة فيلن أول هدف لهجوم سلاح الجو الألماني يوم الأول من سبتمبر/أيلول 1939، فمات خلال الهجوم 1200 شخص وفقا للمصادر البولندية.

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وأضافت الأجزاء المنشورة من الكلمة أن شتاينماير سيقول في خطبته: "أنحني أمام ضحايا الهجوم على فيلن، وأنحني أمام الضحايا البولنديين خلال السيادة العنيفة لألمانيا على بولندا وأرجو الصفح".

ويتوقع حضور الرئيس البولندي أندريه دودا هذه الاحتفالية.

وكان شتاينماير وصل مساء السبت إلى مدينة لودتس، حيث يجري محادثات ثنائية مع مضيفه دودا.