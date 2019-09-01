شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: التطلعات تتجدد بعام دراسي مفعم بالتفوق والإبداع والان مع التفاصيل

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد في دولة الإمارات، إن الطاقات والتطلعات تتجدد إلى أن يكون عاماً مفعماً بالتفوق والإبداع.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على موقع "تويتر": "مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.. تتجدد فيه الطاقات والتطلعات إلى أن يكون عاماً مفعماً بالتفوق والإبداع والتميز، متمنياً من الله عز وجل أن يكون عام خير ونجاح لأبنائي الطلبة، بتمسكهم بالقيم النبيلة ومواصلة نهل المعرفة والعلوم الحديثة، وكل التوفيق والسداد للمنظومة التعليمية وشركائها".