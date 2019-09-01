شكرا لقرائتكم خبر عن مراقبون: تحركات الإصلاح تخدم الإرهاب وتسعى لإعادته جنوباً والان مع التفاصيل

اعتبر مراقبون، أن تحركات قوات «الإصلاح» باتجاه المحافظات الجنوبية لتدمير الأجهزة الأمنية التي تم إنشاؤها عقب تحرير هذه المحافظات من الحوثي، خطر يهدد أمن المنطقة والعالم ويعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر.

وأضافوا وفق ما نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد أن استهدف قوات النخبة والأحزمة الأمنية التي كان لها دور كبير في تأمين هذه المحافظات ومحاربة الإرهاب، وقدمت تضحيات كبرى خلال الثلاث السنوات الأخيرة، يؤكد أن تحركات حزب الإصلاح تخدم الإرهاب وتسعى لإعادته، وهو ما يعني عودة خطر الجماعات المتشددة التي كانت تسيطر على أبين ولحج وشبوة وحضرموت.

ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية عام 2015، يعمل حزب الإصلاح الإخواني على حرف مسار المعركة في اليمن عن المسار الأساسي في إنهاء الانقلاب الحوثي وضمان استقرار اليمن.

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وتوضحت مؤامرة «الإصلاح» بشكل فعلي حين بدأت الحرب على التنظيمات الإرهابية جنوب اليمن عام 2016، حيث حاول حزب الإصلاح الحلول محل التنظيمات الإرهابية، لكنه لم ينجح بسبب جاهزية قوات النخبة التي أشرف على تشكيلها التحالف العربي في اليمن.

عادت ميليشيا الإصلاح لتنفيذ مخططها الشهر الماضي، وكان الهدف الأول لها هو تدمير النخبة الشبوانية، حيث شنت ميليشيات الإصلاح هجوماً على معسكرات النخبة.

استغل حزب الإصلاح الفساد الكبير المستشري في الحكومة وسيطرة أنصاره عليها، لتبرير الهجوم على قوات النخبة الشبوانية تحت غطاء الدفاع عن الحكومة، بالإضافة إلى استغلاله سيطرته على الإعلام الرسمي للحكومة.