إسرائيل تهدد لبنان بالعربية ردا على خطاب نصر الله

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا خطيرا باللغة العربية إلى لبنان بأكمله ردا على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وفي تغريدة نشرت على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، وصف كاتس نصر الله بأنه "دمية إيرانية يأخذ على عاتقه ملف الهجوم الإيراني المخطط من سوريا وأغلب الظن أنه لم يكن على علم به" بحسب تعبيره.

كما اتهم الوزير الإسرائيلي، وهو من أبرز الأعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو نصر الله بـ"تسويق روايات عن الدفاع عن لبنان" إلى سكان هذه البلاد، وتابع: "لو استمر على هذا المنوال فإنه سيكرس ذكراه كمن خرب لبنان".



وجاءت هذه التغريدة تعليقا على الخطاب المتلفز للسيد حسن نصر الله والذي بث أمس السبت، حيث شدد على ضرورة أن "تدفع إسرائيل ثمن اعتدائها"، مؤكدا أن "كل التهديد والتهويل لن يمنع رد المقاومة".