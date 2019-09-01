إسرائيل تحرك قواتها البرية والجوية والبحرية إلى لبنان

وذكر الجيش، في بيان له، مساء أمس السبت، أن قواته "البرية والجوية والبحرية والمخابرات عززت استعداداتها لمختلف السيناريوهات في منطقة القيادة الشمالية"، مضيفا أن "الإجراءات اتخذت في الأسبوع الماضي". ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صورا على تويتر لدبابات وقوات برية يجري نشرها.

جاء ذلك بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مساء أمس السبت، والذي هدد فيه إسرائيل بالرد في الوقت والمكان المناسبين، خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح، نصر الله، أنه "بعد تفكيك الطائرتين الإسرائيليتين من قبل الخبراء تبيّن أنهما كانتا معدتان للتفجير، مبينا أن المقاومة تختار الظرف والزمان والمكان المناسبين لاستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء لبنان".



ونفذت إسرائيل الشهر الماضي، وخلال 24 ساعة 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف قالت إن طائرات إسرائيلية نفذته في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وأعلن مسؤول في حزب الله أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض.