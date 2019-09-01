رجل يقتل زوجته امام محكمة اربيل

افاد مصدر امني، الاحد، بأن رجلا اقدم على قتل زوجته امام محكمة اربيل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رجلا اقدم اليوم، على قتل زوجته امام محكمة اربيل في منطقة السايلو وسط المحافظة".
واضاف ان "عملية القتل تمت بسلاح ناري بعدما اصابها بست اطلاقات في منطقة الرأس"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بسبب خلافات عائلية".
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