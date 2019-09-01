أكثر من 20 شركة تجارية عراقية تشارك بمعرض دمشق الدولي

تشارك أكثر من 20 شركة عراقية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 بمعرض عدد من المنتجات المختلفة أمام زوار المعرض أبرزها التمور والصناعات الجلدية والسجاد اليدوي والمفروشات إضافة إلى المواد الغذائية.
وأشار مدير الجناح إلى "حرص الشركات العراقية الكبير على المشاركة بمعرض دمشق الدولي لأن السوق السورية سوق واسعة وواعدة كما أن الشركات العراقية تتطلع لمشاركة واسعة من الشركات السورية بمختلف المجالات في معرض بغداد الدولي في تشرين الثاني المقبل، ولا سيما أن البضاعة السورية مطلوبة جداً في العراق وخاصة المواد الزراعية من خضراوات وفواكه".
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد رئيس مركز الاستثمار والمعارض الدولية علاء النوري أن "الغرفة تشارك بعدد من شركات ومؤسسات أعضائها ما يعزز التعريف بالمنتجات العراقية بشكل أوسع"، كاشفاً عن "وصول 180 رجل أعمال عراقيا اليوم إلى سورية للقاء عدد من رجال الأعمال السوريين ووضع خطط جديدة لتفعيل التجارة بين البلدين بالتزامن مع إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين نهاية شهر أيلول القادم ما يزيد التبادل التجاري بين البلدين ويسهله، كما يشمل اللقاء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري".
وافتتح معرض دمشق الدولي، في الثامن والعشرين من شهر آب الماضي، دورته 61 تحت شعار "من دمشق إلى العالم" وبمشاركة 38 دولة، ويستمر لغاية الـ 6 من أيلول المقبل.
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