أكثر من 20 شركة تجارية عراقية تشارك بمعرض دمشق الدولي

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلاً عن مدير الجناح حمد فضل العويد، أن "الشركات العراقية المشاركة تمثل القطاع الحكومي والخاص والمشترك وتسعى عبر هذه المشاركات إلى تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتوسيع سوق مبيعاتها في سوريا"، منوها بـ"أهمية معرض دمشق الدولي لجهة وجود عدد كبير من الشركات العربية والأجنبية ما يزيد من فرص التعاون التجاري بينها".وأشار مدير الجناح إلى "حرص الشركات العراقية الكبير على المشاركة بمعرض دمشق الدولي لأن السوق السورية سوق واسعة وواعدة كما أن الشركات العراقية تتطلع لمشاركة واسعة من الشركات السورية بمختلف المجالات في معرض بغداد الدولي في تشرين الثاني المقبل، ولا سيما أن البضاعة السورية مطلوبة جداً في العراق وخاصة المواد الزراعية من خضراوات وفواكه".

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد رئيس مركز الاستثمار والمعارض الدولية علاء النوري أن "الغرفة تشارك بعدد من شركات ومؤسسات أعضائها ما يعزز التعريف بالمنتجات العراقية بشكل أوسع"، كاشفاً عن "وصول 180 رجل أعمال عراقيا اليوم إلى سورية للقاء عدد من رجال الأعمال السوريين ووضع خطط جديدة لتفعيل التجارة بين البلدين بالتزامن مع إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي بين البلدين نهاية شهر أيلول القادم ما يزيد التبادل التجاري بين البلدين ويسهله، كما يشمل اللقاء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري".



وافتتح معرض دمشق الدولي، في الثامن والعشرين من شهر آب الماضي، دورته 61 تحت شعار "من دمشق إلى العالم" وبمشاركة 38 دولة، ويستمر لغاية الـ 6 من أيلول المقبل.