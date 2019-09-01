تقرير: تكلفة المعيشة في سويسرا أعلى من العراق بـ 200%

كشف تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن تكلفة المعيشة في سويسرا هو اعلى من العراق بـ 200%.
واضاف ان "الايجار في سويسرا هو اعلى بنسبة 352.35% منه في العراق".
واشار التقرير الى ان "كلفة المعيشة في مدينة جنيف السويسرية هي اعلى بنسبة 188.04 ٪ عن مثيله في بغداد، وان كلفة المعيشة في مدينة زيورخ السويسرية هي اعلى بنسبة 200% عن مثيله في بغداد.
ويعتبر موقع نومبيو هو احد المواقع الذي تم اطلاقه في عام 2009، ويعتبر كمصدر من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية بما في ذلك بي بي سي، تايم، ذي فوركس، فوربس، ذي إكونوميست، بوسينيس إنزيدر، سان فرانسيسكو كرونيكل، نيو يورك تيمس، ذي تلغراف، ذي إيدج، ذي سيدني مورنينغ هيرالد، الصين اليومية، واشنطن بوست، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وعشرات المواقع ووسائل الاعلام الأخرى.
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