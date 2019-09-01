تقرير: تكلفة المعيشة في سويسرا أعلى من العراق بـ 200%

وقال التقرير بحسب آخر تحديث في شهر آب، إن "تكلفة المعيشة في سويسرا أعلى بنسبة 210.42٪ عنها في العراق لجميع المدن"، مبينة ان "هذه النسبة لم تأخذ كلف الايجار في الاعتبار".

واضاف ان "الايجار في سويسرا هو اعلى بنسبة 352.35% منه في العراق".



واشار التقرير الى ان "كلفة المعيشة في مدينة جنيف السويسرية هي اعلى بنسبة 188.04 ٪ عن مثيله في بغداد، وان كلفة المعيشة في مدينة زيورخ السويسرية هي اعلى بنسبة 200% عن مثيله في بغداد.

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