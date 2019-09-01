اخبار العالم

اعتماد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، اعتماد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف العاملة في العراق.
وقال في بيان إن مجلس ادارة البنك المركزي العراقي قرر اعتماد وكالات التصنيف الحائزة على معايير (External Credit Assessment Institution) (ECAI) المنبثقة من مقررات بازل، لتصنيف المؤسسات المالية في العراق، وهي الوكالات:
ـ standard & Poor
ـ Moody’s
ـ Fitch Ratings
ـ Capital Intelligence

واكد بيان البنك، على أن البنك سينظر بالطلبات التي تتقدم به وكالات التصنيف الأخرى، وأنه سيشترط توفر التصنيف الائتماني من احدى الوكالات الاربعة أعلاه للمصارف العاملة في العراق والتي ترغب بإجراء العمليات المصرفية التالية:

ـ تثبيت اعتمادات تصدير النفط الخام العراقي عبر شركة تسويق النفط (SOMO).
ـ فتح الاعتمادات المستندية الحكومية لغاية ٥٠ مليون دولار.
ـ إصدار وقبول خطابات الضمان لصالح الدوائر الحكومية.

كما أشار مجلس إدارة البنك إلى أن قراره هذا يعتبر نافذاً في عام ٢٠٢٠ عند استكمال المصارف جاهزيتها وحصولها على التصنيف الائتماني الذي يؤهلها لممارسة العمليات المصرفية المشار اليها اعلاه في أي وقت.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا