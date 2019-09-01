اعتماد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف في العراق

وقال في بيان إن مجلس ادارة البنك المركزي العراقي قرر اعتماد وكالات التصنيف الحائزة على معايير (External Credit Assessment Institution) (ECAI) المنبثقة من مقررات بازل، لتصنيف المؤسسات المالية في العراق، وهي الوكالات:ـ standard & Poorـ Moody’sـ Fitch Ratingsـ Capital Intelligence

واكد بيان البنك، على أن البنك سينظر بالطلبات التي تتقدم به وكالات التصنيف الأخرى، وأنه سيشترط توفر التصنيف الائتماني من احدى الوكالات الاربعة أعلاه للمصارف العاملة في العراق والتي ترغب بإجراء العمليات المصرفية التالية: