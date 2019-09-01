اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، اعتماد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف العاملة في العراق.
ـ standard & Poor
ـ Moody’s
ـ Fitch Ratings
ـ Capital Intelligence
واكد بيان البنك، على أن البنك سينظر بالطلبات التي تتقدم به وكالات التصنيف الأخرى، وأنه سيشترط توفر التصنيف الائتماني من احدى الوكالات الاربعة أعلاه للمصارف العاملة في العراق والتي ترغب بإجراء العمليات المصرفية التالية:
ـ فتح الاعتمادات المستندية الحكومية لغاية ٥٠ مليون دولار.
ـ إصدار وقبول خطابات الضمان لصالح الدوائر الحكومية.
كما أشار مجلس إدارة البنك إلى أن قراره هذا يعتبر نافذاً في عام ٢٠٢٠ عند استكمال المصارف جاهزيتها وحصولها على التصنيف الائتماني الذي يؤهلها لممارسة العمليات المصرفية المشار اليها اعلاه في أي وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.